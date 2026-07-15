La agrupación argentina de electrónica y rock alternativo, Peces Raros llega al Auditorio BB con concierto como parte de la gira por CDMX.

Así que no te pierdas este concierto de Peces Raros en el Auditorio BB que a continuación te dejamos todos los detalles de fecha, preventa y boletos en CDMX:

Fecha: jueves 5 de noviembre 2026

Sede: Auditorio BB de la Ciudad de México

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Sin detalles aún

Preventa Banamex: 16 de julio 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta general y taquillas de Auditorio BB: 17 de julio 2026 desde las 11:00 am

Precio de boletos: Sin revelarse

Tipo de boletos:

Pista Platea Gradas

Peces Raros llega al Auditorio BB: fecha, preventa y boletos en CDMX (OCESA)

Peces Raros llega al Auditorio BB

El Auditorio BB será la sede para la llegada de Peces Raros a la CDMX con concierto que promete del dúo conformado por Lucio Consolo y Marco Viera.

La preventa de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 kil pesos para tarjetahabientes Banamex .

Recuerda que el Auditorio BB es el recinto que se ubica en la calle de Tlaxcala número 160 en la colonia Hipódromo Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayores indicaciones, la manera más sencilla de llegar al Auditorio BB es por los servicios de transporte público Metro y Metrobús.

Mientras que por Metro deberás utilizar la Línea 9, mientras que en Metrobús la Línea 1, para ambos la bajada es en la estación Chilpancingo.