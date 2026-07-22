La gira de Caifanes con formato de 360 grados agrega un concierto en CDMX. Estos son todos los detalles revelados para los fans:
- Fecha: sábado 5 de diciembre de 2026
- Lugar: Palacio de los Deportes
- Hora: en punto de las 21:00 horas
- Boletera: Ticketmaster
Preventa de boletos para concierto de Caifanes en Palacio de los Deportes
Los boletos saldrán a la venta a través de la página oficial de Ticketmaster en dos fases:
- Preventa Banamex: jueves 23 de julio a las 11:00 a.m.
- Venta general: viernes 24 de julio a las 11:00 a.m.
Caifanes 360 en el Palacio de los Deportes: precio de los boletos
El mapa de precios para ver a Caifanes el próximo 5 de diciembre ya fue liberado por Ticketmaster y Ocesa.
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El Palacio de los Deportes habilitará seis secciones para el día del concierto con los siguientes precios:
- Pista A: 2 mil 170 pesos
- Nivel B: 2 mil 46 pesos
- Nivel C: mil 550 pesos
- Nivel D: 806 pesos
- Nivel E: 558 pesos
- Personas con discapacidad: 2 mil 46 pesos
Cabe destacar que el precio de los boletos para Caifanes ya incluyen los cargos por servicio.
Sin embargo, la boletera anunció que se agregará un cargo de 50 pesos por orden, esto bajo en concepto de procesamiento de orden.
Hasta el momento, Caifanes no. ha anunciado más fechas de concierto en CDMX.