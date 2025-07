Desde junio de 2025, varios artistas independientes, creadores de contenido y usuarios han iniciado un movimiento de boicot contra Spotify, al retirar su música o hacer un llamado a cancelar las suscripciones de la plataforma como protesta a las inversiones de Daniel Ek, CEO de la plataforma, en tecnología militar.

Grupos como King Gizzard and the Lizard Wizard, Deerhoof y Xiu Xiu ya han quitado su contenido de Spotify bajo el argumento de que no quieren contribuir a financiar tecnología bélica.

Y es que acusan a Spotify de financiar indirectamente a la fabricación de tecnología usada para guerras.

Boicot a Spotify: Daniel Ek, señalado de financiar tecnología para guerras

El boicot surgió a partir de las acusaciones contra Daniel Ek, CEO de Spotify, de financiar tecnología de guerra a través de su compañía Prima Materia.

Prima Materia es acusada de haber financiado por 600 millones de euros a la compañía alemana de tecnología militar Helsing, especializada en sistemas autónomos de combate, drones, software de inteligencia artificial aplicada a la defensa. Inclusive, actualmente Daniel Ek es el presidente de la junta de Helsing.

De hecho, en 2021, Ek fue señalado de haber invertido 109 millones de dólares en Helsing.

A raíz de ello, Helsing ha enviado drones de ataque a Ucrania y ha firmado contratos con gobiernos de países como Alemania y Reino Unido.

También se dio a conocer que detrás de Spotify están como principales accionistas fondos como BlackRock y Vanguard, que a su vez invierten en empresas que lucran con la guerra en Gaza.

La crítica principal de artistas y defensores de derechos humanos es que los ingresos generados por Spotify estarían siendo orientados a financiar guerras o armas.

¿Qué empresas lidera Daniel Ek además de Spotify?

A la fecha, se tiene registro que Daniel Ek lidera, además de Spotify, las siguientes empresas: