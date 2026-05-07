Este 7 y 8 de mayo regresan Lena Katina y Julia Volkova, mejor conocidas como t.A.T.u, el dueto ruso del electropop a La Maraka de la CDMX en concierto.
Conciertos de t.A.T.u en La Maraka de los cuales te tenemos el horario y hora en la que termina para que armes tu itinerario y disfrutes de todo momento de los show en vivo:
- Apertura de puertas: 7:30 de la noche
- Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 16 temas en vivo aproximadamente
- Duración: 2:00 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 11:30 de la noche
t.A.T.u regresa a México en La Maraka
Fue diciembre cuando t.A.T.u se presentó en La Maraka, y ahora nuevamente en México este 7 y 8 de mayo en concierto.
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Conciertos de t.A.T.u en La Maraka que prometen nuevamente dejar un show inolvidable a sus fans con sus mejores éxitos.
Recuerda que La Maraka es el recinto ubicado en calle Mitla número 410 en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, CDMX.