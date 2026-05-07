¡Es un hecho! Miley Cyrus de 33 años de edad, recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood este mayo 2026.

Desde julio de 2025, Miley Cyrus había alertado a sus fans sobre el reconocimiento que tendría al estar en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero ahora sí inicia la cuenta regresiva.

Miley Cyrus estará en el Paseo de la Fama de Hollywood

La cantante Miley Cyrus celebra 20 años desde su lanzamiento a la fama como Hannah Montana en Disney Channel, que más tarde la llevó a debutar como cantante de pop.

Ahora, Miley Cyrus tiene una cita el 22 de mayo a las 11:30 am, hora Estados Unidos, para recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

De esta forma, la cantante se convierte en la primera nacida en los 90s en recibir la estrella en el afamado pasillo de Hollywood.

Miley Cyrus recuerda su infancia en el Paseo de la Fama de Hollywood

La cantante y actriz Miley Cyrus compartió su emoción al poder tener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, cuando años atrás ella se paseaba por ahí entre nombre de celebridades.

Según lo que contó en julio de 2025 cuando compartió la noticia con sus fans por Instagram, cuando llegó a Los Ángeles paseaba con su papá por las noches por lo que pasaba por el Paseo de la Fama de Hollywood.

Miley Cyrus recordó que en ese momento ni su papá, Billy Ray Cyrus, no era reconocido, de modo que podían entrar a todas las tiendas y caminar por Hollywood sin ningún problema.

“Estar ahora inmortalizada en este legendario bulevar, rodeada de los íconos que me inspiraron, se siente como un sueño”. Miley Cyrus, cantante.

El anuncio de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood fue compartido con el estreno de la canción Walk of Fame con Brittany Howard que hasta el momento tiene 9.5 millones de reproducciones en YouTube.