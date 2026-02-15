Bruno Mars promociona nuevo disco con rosas en San Valentín

El cantante Bruno Mars promociona su nuevo disco con rosas en San Valentín.

Hoy 14 de febrero, Día de San Valentín, Bruno Mars tuvo un excelente detalle con sus fans previo a la salida de más reciente álbum.

Bruno Mars decidió promocionar su nuevo disco “The Romantic” con rosas en el Día de San Valentín.

El cantante de Uptown Funk se asoció con florerías locales de Estados Unidos para obsequiar 150 ramos de rosas este 14 de febrero.

Algunos de los negocios locales en donde se dio la dinámica de Bruno Mars fueron:

Orchid Flower Shop

Southern Blossom Flowers

Wild at Heart

Los ramos fueron personalizados con envoltorios que tenían la portada de la nueva producción de Bruno Mars.

Además de que fueron acompañados con una carta que tenía un romántico mensaje:

“Te amé ayer, todavía te amo, siempre te he amado y siempre te amaré.” Bruno Mars

La promoción de Bruno Mars este en San Valentín generó de inmediato reacciones en redes sociales.

Algunos destacaron que debido a que es el Día de San Valentín se trató de un bonito detalle de parte de Bruno Mars ante la salida de su álbum.

¿Cuándo sale el nuevo disco de Bruno Mars?

El nuevo disco de Bruno Mars, “The Romantic” se estrena el viernes 27 de febrero.

La producción será bajo el sello de Atlantic Records y contará con un total de nueve temas.

Actualmente el sencillo principal de The Romantic, I Just Might se estrenó el pasado 9 de enero 2026 y puede escucharse en plataformas como Spotify.

El álbum representa el regreso de solista de Bruno Mars luego de 10 años de su disco 24k Magic.