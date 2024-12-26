Se dio a conocer que Bruno Mars de 39 años de edad, acaba de romper un récord en Spotify, por lo que te contamos de qué se trata.

Peter Gene Hernández, mejor conocido como Bruno Mars es uno de los músicos más populares en la actualidad.

Y es gracias a ello y a su talento es que ahora el cantante, compositor, productor musical y bailarín estadounidense, se ha coronado como el más grande al romper un récord en Spotify.

Pues de acuerdo con Spotify, Bruno Mars ha logrado sumar 140 millones de oyentes mensuales en la plataforma de streaming.

Lo cual coloca a Bruno Mars como una de las figuras más importantes dentro de la industria musical y por ende, reproducidas en Spotify.

Bruno Mars es el artista más escuchado en el mundo en Spotify

Sobrepasando a varios artistas como The Weenkd y Taylor Swift , Bruno Mars se ha convertido en el artista más reproducido de Spotify con 140 millones de oyentes mensuales.

Pues las últimas métricas de la plataforma de streaming han mostrado que con 140 millones de oyentes mensuales, Bruno Mars se ha coronado como el artista más escuchado del mundo.

Esto solo demuestra que el 2024 sin duda alguna fue el año de Bruno Mars, quien sacó canciones y colaboraciones exitosas.

Aunque eso sí, el puesto número uno que Bruno Mars alcanzó en Spotify no lo hizo merecedor de ser el más reproducido en el año.

Pues este título se lo llevó por segunda vez consecutiva Taylor Swift, que de acuerdo a las métricas de Spotify, ella mantuvo su reinado durante todo 2024.

Bruno Mars becomes the first artist to surpass 140 million monthly listeners in Spotify history. pic.twitter.com/HC9l8EAeOk — chart data (@chartdata) December 24, 2024

Bruno Mars ha logrado más de mil millones de streams en sus canciones

Se ha dado a conocer que Bruno Mars logró sobrepasar la lista de los 140 millones de oyentes mensuales en Spotify, colocándolo como el más escuchando de la plataforma.

Y es que varias de las canciones de Bruno Mars, han logrado reproducciones de hasta más de mil millones como:

Die with a smile ft Lady Gaga

APT ft Rosé

Uptown Funk

Locked out of Heaven