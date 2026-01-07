Bruno Mars regresa en solitario con “The Romantic” y ya tiene fecha

Bruno Mars sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso en solitario con “The Romantic” y ya tiene fecha de lanzamiento.

Tras casi diez años de ausencia, Bruno Mars confirma que ya finalizó las grabaciones de su cuarto álbum como solista.

Esta es la fecha del lanzamiento “The Romantic”, nuevo álbum en solitario de Bruno Mars

Bruno Mars sorprendió a sus seguidores al anunciar que el lanzamiento de “The Romantic” será el 27 de febrero del 2026.

Sin embargo, no tendrás que esperar tanto tiempo para escuchar nueva música de Bruno Mars y es que compartió que este viernes 9 de enero mostrará un poco de lo que se podrá ver en su cuarto disco.

No se ha informado aún si se tratará del primer sencillo oficial del álbum ni cuál será su título.

El anuncio se produjo pocos días después de que Bruno Mars anunció que su próximo álbum en solitario ya está completamente terminado .

Bruno Mars acompañó el anunció con la portada “The Romantic”, lo que sugiere una etapa con una estética renovada y un enfoque más sentimental.

Aunque sus seguidores esperan que Bruno Mars no abandone el sonido funk y pop que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

El diseño muestra un estilo retro en blanco y negro, en el centro se encuentra Bruno Mars con el cabello rizado, bigote y una banda en la frente.

Bruno Marse se encuentra enmarcado en un círculo, además de que la portada muestra un cuatro con cadenas y rosas.

“The Romantic” ya puede reservarse a través del sitio web oficial del cantante.

Como parte de la preventa, también se ofrece merchandising asociado, entre ellos una camiseta con la portada del disco.

Por el momento, no se han difundido detalles adicionales sobre el número de canciones que tendrá o el nombre de ellas.

Cabe recordar que se trata del primer proyecto individual de Bruno Mars desde 24K Magic del 2016 , disco que obtuvo una muy buena recepción del público y fue multipremiado en los Grammy.

Es una nueva etapa para Bruno Mars, quien durante estos 10 años se mantuvo activo con el proyecto Silk Sonic junto a Anderson Paak.

Además de residencias en Las Vegas y colaboraciones con figuras como Lady Gaga y Rosé.

Bruno Mars es considerado uno de los artistas más influyentes del pop contemporáneo y este nuevo álbum representa un regreso a su faceta más personal.

Por lo que este álbum se ha convertido en uno de los más esperados de este año.