Daniela Magun celebra que Paola Rojas se haya defendido de los dolorosos comentarios de Aleks Syntek.

Paola Rojas fue contundente al defenderse de Aleks Syntek, quien usó un suceso de su pasado para burlarse de ella durante un en vivo en redes sociales.

Aleks Syntek llamó a Paola Rojas para disculparse con ella, por lo que la conductora desea dejar atrás el tema.

Daniela Magun defiende a Paola Rojas por los comentarios de Aleks Syntek

Aleks Syntek se disculpó con Paola Rojas y la periodista pidió que el caso se diera por terminado; su excompañera y amiga, Daniela Magun, mostró su apoyo a la conductora y celebra la forma en la que se defendió.

“No solo salió a defenderse, lo hace como una cátedra para todos. Paola es mi hermana del alma, somos afortunadas de tenernos (...) le admiro mucho que cuando dice las cosas lo dice de una manera que muchos tenemos que aprender”. Daniela Magun

Daniela Magun y Paola Rojas (Instagram/@danielamagun)

Daniela Magun asegura que Paola Rojas se defendió de una forma tan madura y elegante que la sorprendió.

Paola Rojas revela cómo la contactó Aleks Syntek para disculparse

Tras las declaraciones de Aleks Syntek sobre Paola Rojas, la conductora fue contundente al pedirle en su programa en vivo que no se metiera con ella.

Posteriormente, Paola Rojas confirmó que Aleks Syntek le había pedido una disculpa y daba por terminada la polémica.

Más adelante, a periodista contó a De Primera Mano que Aleks Syntek la llamó por teléfono y se disculpó.

“Fue muy claro, fue incluso muy cariñoso conmigo, le agradezco que me haya buscado”, expresó Paola Rojas. “Simplemente se equivocó”.

Paola Rojas cree en dar segundas oportunidades, por lo que confía en que Aleks Syntek se merecía una.

Por último, Paola Rojas pidió ya no hablar del suceso que la llevó a divorciarse de Zague, pues fue un evento que lastimó a su familia y quiere dejar el tema en el pasado.