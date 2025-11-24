Cazzu -de 31 años de edad- fue cuestionada respecto a la posibilidad de entablar una nueva relación de amistad con Belinda.
Ambas cantantes se conocieron en persona el pasado 20 de noviembre durante un evento organizado por la revista GQ en la Ciudad de México.
“Por lo menos ya nos conocimos”, dice Cazzu de Belinda
Cazzu fue interceptada por la prensa mexicana y el tema en torno a su encuentro con Belinda -de 36 años de edad- no se hizo esperar.
Si bien la argentina se mostró feliz y conforme de haber conocido a la cante, reconoció que no considera se haya formado un vínculo de amistad.
En sus palabras, Cazzu mencionó que una amistad se forja con el paso de los años y no de un momento a otro.
La trapera argentina no tuvo nada más que agregar al respecto de haber conocido a Belinda en el evento donde ambas recibieron un reconocimiento:
“Creo que una amistad se desarrolla con el tiempo. Por lo menos ya nos conocimos y no tengo nada más que decir”.Cazzu
En el pasado, miembros de la prensa insistieron a Cazzu en hacer una colaboración musical con la mexicana.
Sin embargo se negó, alegando que solo se generaría morbo por evidentes motivos de polémica.
Esto último en relación a que tanto Belinda como Cazzu son exparejas del también cantante Christian Nodal, de 26 años de edad.
Por lo pronto, el encuentro entre las cantantes le dio la vuelta a las redes sociales y fue aplaudido por los fans de ambas.