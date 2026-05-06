Nicolás Vallejo Nájera y Paulina Rubio acudieron a la corte de Miami para discutir sobre la custodia de su hijo de 15 años de edad; la cantante podría pagar pensión y gastos escolares del menor.

El lunes 4 de mayo se realizó una audiencia para discutir la custodia del hijo mayor de Paulina Rubio y Colate, quien ha solicitado que el menor viva con él en España.

Colate pide la custodia de su hijo y que Paulina Rubio pague pensión

Paulina Rubio acudió a la audiencia para discutir quién se queda con la custodia total de su hijo mayor, quien estaría pidiendo vivir con Colate en Madrid argumentado que tiene problemas de convivencia con la cantante.

Paulina Rubio (Instagram/@paulinarubio)

Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio, habría declarado en la corte que no quiere vivir con la cantante debido a su temperamento.

Además, Colate denuncia que hay pruebas de supuesto abuso emocional y físico contra su hijo.

El ex de Paulina Rubio solicita el pago de los gastos escolares del menor y un régimen de visitas controladas para Paulina Rubio.

Asimismo, Colate asegura que Paulina Rubio debe más de 600 mil pesos de pensiones atrasadas; la pensión mensual es de más de 25 mil pesos.

Trascendió que Colate estaría ganando la custodia de su hijo y se le ha señalado de manipular al menor.

Colate, empresario. (Agencia México)

Colate y Paulina Rubio deben 500 mil pesos a representante legal de su hijo

La primera moción revisada en la audiencia por la custodia del hijo de Paulina Rubio y Colate, fue el adeudo a Amber Gasper, responsable de vigilar el interés superior de Andrea Nicolás.

Colate y Paulina Rubio deben 500 mil pesos por honorarios a Amber Gasper , por lo que la corte determinó que tiene 48 horas para cumplir con el pago.

Paulina Rubio habría pagado 51 mil 961 pesos, por lo que aún debe 166 mil pesos, ya que debe cubrir la mitad de los honorarios. El exmarido de la cantante no ha abonado nada a la deuda.

Por otro lado, Amber Gasper propuso que Andrea Nicolás viva en un internado para mantenerse alejado del ambiente hostil tras la pelea por su custodia.