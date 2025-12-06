¿Cazzu ya no quiere trabajar con Belinda? Reveló sus motivos por los que rechazaría hacer una colaboración por el momento.

Tras su encuentro con Belinda durante un evento de GQ en la CDMX, Cazzu fue cuestionada sobre si ya se estaba planeando una colaboración y su respuesta sorprendió a todos.

Por esta razón, Cazzu rechaza trabajar con Belinda

Cazzu siempre ha mostrado su admiración por Belinda; sin embargo, sorprendió a todos sus seguidores al rechazar trabajar con la artista mexicana.

Luego de que sonara con fuerza el rumor de una posible colaboración entre Cazzu y Belinda, la rapera argentina sepultó toda esperanza durante su entrevista con Los 40 Principales de Colombia.

Pero no es que le haya hecho un desplante a Belinda, sino Cazzu señaló que existe una razón concreta por la cual en este momento no trabajaría junto a la mexicana.

Cazzu destacó que ahora “no es el momento adecuado” para tener un proyecto juntas, debido a la polémica que se ha generado por su pasado amoroso con Christian Nodal.

En ese sentido, Cazzu destacó que le gustaría que su colaboración con Belinda no se vea manchada por toda la controversia que las sigue.

“No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que si en algún momento, si existe la posibilidad, todo el contexto de mierda que nos rodea y que nos relaciona” Cazzu

Cazzu confesó sentirse frustrada de que solo la quieran vincular con Belinda por un hombre, cuando ambas tienen más en común.

“Que a mí me frustra bastante, eh, porque es como yo digo, o sea, ella y yo y todas las chicas involucradas en el ‘lore’ (trasfondo), tenemos muchas cosas más en común que un chabón” Cazzu

Durante su conversación, Cazzu se mostró molesta de que la reduzcan a un pasado amoroso , pues es algo perjudicial.

Asimismo, destacó que le encantaría colaborar con Belinda, pero sin toda esta clase de rumores y chismes.

“Me molesta como vernos reducidas a eso. Lo deja todo en una posición como que perjudicial, ¿sabes? Me encantaría a mí decirte que sí, si todo esto no existiera, me encantaría hacerte como re estoy para hacer algo con ella" Cazzu

Cazzu, cantante. (Facebook/Cazzuuuuuu)

Cazzu cree que no es el mejor momento para trabajar con Belinda

En la entrevista, Cazzu dejó la puerta abierta de que en un futuro sí pueda haber una colaboración con Belinda, sin que se genere algo que ninguna de las dos quiere.

Cazzu se encuentra convencida que tanto ella como Belinda han construido una gran carrera, para trabajar en algo que saben que va a generar otra cosa.

Por último, Cazzu destacó que en esta vida todo se trata de encontrar el timing correcto y está segura de que pronto podrá trabajar con Belinda, pero ahora no es el momento.

“No creo que sea el mejor momento para sembrar algo que va a estar totalmente relacionado con algo que creo que ni ella ni yo queremos. Creo que ambas respetamos mucho como que lo que hemos conseguido por nuestros propios medios, como para caminar hacia un lugar donde se va a generar otra cosa” Cazzu

Belinda y Cazzu. (@belindapop)

Cazzu también destacó que admira cómo Belinda ha logrado sostener su carrera por tantos años y no solo como cantante, sino también en la actuación.