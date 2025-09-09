Belinda mostró en redes sociales un adelanto de su canción con Sebastián Yatra -de años de edad-.

Y en la canción de Belinda -de 36 años de edad- con Sebastián Yatra aparece su icónica frase “ganando como siempre”.

Este es el adelanto de la canción de Belinda con Sebastián Yatra

A través de su cuenta oficial en TikTok Belinda mostró un adelanto de su canción con Sebastián Yatra.

Y aunque Belinda no dio detalles del sencillo, en este y aparece su icónica frase “ganando como siempre”.

En la descripción del video de la cantante, le pidió a Sebastián Yatra que ‘no la mate’ por filtrar su canción cuya fecha de estreno aún se desconoce.

Sin embargo, el cantante reaccionó de la mejor manera al video de Belinda, mostrándose primero decepcionado y luego emocionado con el ritmo de la canción.

Ambos videos fueron bien recibidos por los internautas, quienes además exigieron detalles como el titulo y fecha de lanzamiento de la canción.

Por su parte Belinda y Sebastián Yatra se limitaron a disfrutar del éxito de su canción filtrada sin hablar sobre los detalles.

Durante el cumpleaños de la española el pasado 15 de agosto, el cantante solo otorgó las pistas “C_____ P____ R_______” junto a varios emojis que hacían referencia a un corazón roto.

Por su parte Belinda se limitó a etiquetar en su publicación a Sebastián Yatra dando a conocer la colaboración.

¿Cómo surgió la icónica frase “ganando como siempre” de Belinda?

La icónica frase “ganando como siempre” de Belinda que formará parte de su canción con Sebastián Yatra surgió durante un encuentro con la prensa.

En ese entonces, Belinda se encontraba lidiando con demanda por parte de dos de sus empleados que la acusaban de despido injustificado.

Años después, Belinda reveló que esa frase surgió de su enojo y que con ella pretendía callar a la prensa, por lo que se sorprendió de la fama que adquirió con el tiempo.