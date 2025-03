Bad Bunny -de 31 años de edad- reveló cuál es su video musical favorito dentro de su trayectoria y explica los motivos.

Se trata de “Yo perreo sola”, canción que pertenece al álbum de 2020 ‘YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana)’.

En este video en particular, el cantante de género urbano causó un fuerte revuelo al mostrarse como un Bad Bunny drag.

Hasta la fecha, el video continúa acumulando reproducciones en YouTube.

Pero, hay motivos importantes que llevaron a “Yo perreo sola” a ser el video musical favorito de Bad Bunny.

Fue en entrevista para la revista GQ España que Bad Bunny se sinceró en torno a su video musical favorito.

De acuerdo con Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre verdadero del reguetonero, “Yo perreo sola” es muy importante.

Esto debido a que él fue la mente que estuvo detrás de todo el concepto del video musical.

“Yo perreo sola” se convirtió en su favorito debido a que el director se encargó de respetar y cumplir con las expectativas que tenía en mente.

Además, Bad Bunny recordó cómo fueron las grabaciones para el video musical.

Un momento que simbolizó 24 horas de trabajo duro, pues eran demasiados cambios de vestuario, junto con looks y peinados.

Siendo su versión drag lo que más recuerda Bad Bunny de “Yo perreo sola”.

“Cuando me puse los props de los senos, las tetas, yo me acuerdo, yo me hice aesthetic [...].”

Bad Bunny