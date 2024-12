Bad Bunny está de estreno. El conejo malo lanzó una canción titulada El ClúB, la cual estaría dedicada a su ex Gabriela Berlingeri.

Fans de Bad Bunny han encontrado detalles en el material audiovisual de El ClúB, los cuales confirmarían que el cantante no ha podido superar a Gabriel Berlingeri.

Cabe mencionar que Bad Bunny y la influencer Gabriela Berlingeri tuvieron una relación de cinco años.

¿De qué habla EL ClúB de Bad Bunny?

Benito Antonio Martínez Ocasio mejor conocido como Bad Bunny, sorprendió a sus seguidores al lanzar una canción titulada El ClúB, la cual estaría dedicada a su ex Gabriela Berlingeri.

La letra de El ClúB, lo nuevo de Bad Bunny -de 30 años de edad- reza:

Yeah. 2 de la mañana en el club

To’ el mundo pasándola cabrón

Las mujere’ encima de mí

La hookah, las pastilla’ y un blunt

La que yo quiera dice que sí

Bien loco cantando “LA CANCIÓN”

Después de aquí nos vamo’ pa’

Coro X2

¿Qué estará haciendo mi ex? Que hace tiempo por ahí no se ve

¿Será que ya me superó y le va bien? Mientras que yo borracho pienso

Verso 1

¿Qué diablo estará haciendo? ¿Estará jangueando? ¿Estará durmiendo?

¿Estará fumando? ¿Estará bebiendo? ¿Seguirá sola o está saliendo?

Con otro que no soy yo, no soy yo. Mami, ese no soy yo, no soy yo.

Aposté que te olvidaba y perdí $500

Otra vez me ganaron los sentimiento’

Los muchacho’ piensan que yo estoy contento

Pero no, estoy muerto por dentro

La disco está llena y a la vez vacía

Porque no está la nena mía

Con la que yo siempre me reía

Con la que yo siempre me venía

Con la que yo hablaba to’ los día’

Y ahora no sé na’, y ahora no sé na’, ey

Coro

¿Qué estará haciendo mi ex? Que hace tiempo por ahí no se ve

¿Será que ya me superó y le va bien? Mientras que yo borracho pienso

Verso 2

2019, un pestañeo y ahora estamo’ aquí

2020, la última ve’ que yo fui feli’

2022, la última ve’ que yo te vi

La vida no me cumplió na’ de lo que le pedí

No sé qué pasó

Yo le pedí a Dio’, pero él también me ghosteó

El futuro me golpeó, en el pasado me dejó

La felicidad se alejó

Y me pregunto, ¿qué estarás haciendo?

Si en mí estás pensando o si la luna estás viendo

Con otra persona conectando y si de mí le está' hablando, eh-eh

Pero aunque sea será un buen recuerdo, será un buen recuerdo

Letra completa de El ClúB revelaría que está dedicada a Gabriela Berlingeri

Debido a que la canción El ClúB, de Bad Bunny, cita los años 2019, 2020 y 2022, fans del cantante dan por hecho que la letra está dedicada a Gabriela Berlingeri.

Aunque Bad Bunny y Gabriela Berlingeri habrían iniciado su relación en 2017, ambos lo confirmaron en 2019, año en que el cantante y la influencer se hicieron un tatuaje en común.

Ese mismo año el Conejo Malo le habría entregado el anillo de compromiso aunque nunca se casaron.

En 2020, la influencer presumió el anillo de compromiso debido a que él insistía ante la prensa que solo era mejores amigos.

Pero como todo inicio tiene su final, el romance concluyó a mediados del 2022.

Además de la letra, el video de El ClúB incluye detalles que exhibieran los verdaderos sentimientos de Bad Bunny hacia su ex.

En el material audiovisual aparece un perro beagle, la raza de la mascota de Gabriela Berlingeri.

El ClúB, nuevo video musical de Bad Bunny (Bad Bunny)

Asimismo hay un escena de una pareja en el restaurante Yoko de Puerto Rico, donde solía ir la expareja.

Y finalmente, se sabe que el video se grabó a mediados de noviembre de este año, curiosamente luego de que fueran captados juntos en el cierre de una campaña.