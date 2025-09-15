El nuevo tour de Bad Bunny -de 31 años de edad- excluyó a Estados Unidos por temor a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Debí tirar más fotos World Tour” de Bad Bunny tendrá conciertos en Latinoamérica y Europa a finales de 2025 e inicios del 2026.

Bad Bunny no se presentará en Estados Unidos por temor al ICE

Tras las redadas antimigrantes del ICE en Estados Unidos, Bad Bunny decidió no hacer conciertos en este país.

El cantante temía que, durante sus presentaciones, el ICE aprovechara para hacer redadas y sus fans se vieran afectados.

Bad Bunny (Instagram | @badbunnypr)

En entrevista con la revista i-D, Bad Bunny mencionó que su equipo evaluó los riesgos de que el ICE acudiera a sus conciertos, pero aclaró que excluir a Estados Unidos de su gira no fue por motivos personales.

La gira internacional de Bad Bunny inicia el 21 de noviembre y tendrá presentaciones en:

República Dominicana

Costa Rica

México

Colombia

Perú

España

Bad Bunny se preocupa por la seguridad de sus fans y fue lo que lo motivó a no tener conciertos en Estados Unidos.

Pero, aclaró que él desea tener contacto con todos sus fans, hasta los de Estados Unidos.

Bad Bunny en Tiny Desk (@nprmusic / Instagram)

Así serán los conciertos de Bad Bunny en México

Bad Bunny tendrá dos conciertos en México: el 10,11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

Todos los conciertos de Bad Bunny tuvieron sold out y en total tendrá 8 conciertos en la CDMX.

Se espera que Bad Bunny cante al menos 20 canciones, de las cuales destacan:

Nueva canción Kety Tecre El Club La Santa Pitorro de Coco El Apagón Interlude “El Calentón” Weltita Kluoufrens Bokete Si Estuviésemos Juntos Solo de mí Ni bien ni Mal Amorfoda Turista Interlude “Extraño a Puerto Rico” Nuevayol Titi me preguntó Neverita Si veo a tu mamá

Una vez más, la gira de Bad Bunny ha sido una de las más exitosas del 2026.