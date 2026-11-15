Previo a que inicie el concierto gratuito de Garbage, el Zócalo de CDMX ya luce repleto de una multitud de fanáticos entusiastas por escuchar los éxitos de la banda de rock.

Aunque en un primer momento se registró una afluencia inicial menor a la esperada, poco a poco los fanáticos comenzaron a llenar el Zócalo.

El ambiente urbano se impregna de una atmósfera vibrante y rockera, caracterizada por los tonos negros y neón típicos de los seguidores del grupo.

Fanáticos se congregan en el Zócalo de la CDMX para el concierto de Garbage

A unos minutos del inicio del concierto de Garbage (programado a las 20:00 horas del sábado 14 de noviembre), la Plaza de la Constitución luce llena.

Así se llenó el Zócalo de CDMX para el concierto de Garbage (@CulturaCiudadMx / X )

La asistencia se dio de forma más pausada en parte debido a la cancelación de último minuto de la telonera Muñeki77a, quien anunció que no participaría tras una polémica surgida en redes sociales.

A pesar del espacio disponible, fanáticos de la banda se dieron cita desde las 13:00 horas armados con paraguas, bancos y paliacates para asegurar su lugar cerca del escenario.

El flujo despejado durante las primeras horas permitió a los asistentes entrar y salir hacia tiendas cercanas sin dificultad, una convocatoria distante de los llenos totales registrados en el recinto con artistas como Los Fabulosos Cadillacs o Andrea Bocelli.

Los admiradores presentes destacaron la emoción de reencontrarse con el sonido alternativo y electrónico de la agrupación escocesa-estadounidense que marcó su juventud.

Las entradas peatonales se habilitaron por las calles Madero, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre y Pino Suárez, manteniéndose de acceso gratuito sujeto a la capacidad de la plaza.

¿Cómo seguir en vivo el concierto de Garbage en el Zócalo?

Si no pudiste acudir al concierto de Garbage iniciado a las 20:00 horas se puede seguir a través de transmisiones en vivo:

Transmisión en televisión abierta

Capital 21: Transmitido en vivo a través del canal 21.1 de televisión abierta.

Canales públicos adicionales: Disponible también en la señal de Canal Catorce y TV Migrante.

¡El Zócalo ya se empieza a pintar de negro y neón! 🖤🎸

Cientos de fans van llegando al Zócalo para vivir el concierto de #Garbage en Ciudad de México #CDMX.



¿Listo para disfrutarlo?#GarbageEnElZócalo

Para ver #EnVivo:https://t.co/dZkuj0rKzV pic.twitter.com/paCdYa2I1u — Webcams de México (@webcamsdemexico) November 15, 2026

En línea y redes sociales (Internet)

YouTube: Transmisión oficial en vivo mediante el canal de Capital 21, con acceso libre sin requerir cuenta activa ni suscripción de pago.

Facebook: Señal en directo compartida por las páginas oficiales del Gobierno de la CDMX, la Secretaría de Cultura capitalina y Capital 21.

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