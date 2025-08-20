Una vez más, Ari Borovoy y Lupita D’Alessio tienen roces, los cuales ya se volvieron un tema mediático.

Fue Lupita D’Alessio quien exhibió a Bobo Producciones, la compañía de Ari Borovoy y su hermano Jack, la cual dice le ha dado malos tratos desde que anunció su retiro.

Denuncia que se hizo poco después de que el integrante de OV7 comparara a artistas con palomas, video ya que se viralizó.

Acá el video de Ari Borovoy comparando a artistas con palomas por el que Lupita D’Alessio se molestó

Lupita D’Alessio, de 71 años, enfureció al ver a Ari Borovoy, de 46 años, comparando a artistas con palomas.

En una conversación con el experto en marketing digital, Juan Lombana, de 32 años, Ari Borovoy, habló de su experiencia con artistas, lo que no gustó a Lupita D’Alessio.

Y es que el productor musical y cantante, recordó que alguien le dijo que el mundo del espectáculo es muy similar al de la política.

Ya que mientras se está debajo, comen de tu mano, pero cuando se encuentran arriba, son como las palomas, es decir, esperan a que pases para cagar.

“En algún momento un señor, que no voy a mencionar su nombre, me dijo que se parecía mucho este negocio, al de los políticos, cuando no son nadie están comiendo de tu mano y cuando llegan hasta arriba son como las palomas. Están comiendo tu mano y cuando llegan arriba están viendo en qué momento vas pasando para cagar y creo que ahí es donde me doy cuenta que la fama y el éxito no es para todos" Ari Borovoy

Lupita D’Alessio denuncia malos tratos de Bobo Producciones

Lupita D’Alessio vio el video de Ari Borovoy y lo interpretó como un ataque por lo que aclara que sucede al revés.

Lupita D’Alessio asegura que la compañía, en este caso Bobo Producciones de Ari Borovoy, es quien minimiza al artista, incluso se jacta de “hacer al artista”.

Por lo que cuestiona dónde estuvo Bobo Producciones a lo largo de su carrera, la cual construyó a base de esfuerzo y talento.

"Es importante que digan la verdad, siempre se vanagloria, siempre dicen que ellos hacen al artista, el talento es el que hace el artista, o sea, ¿dónde estuvieron ellos o quien sea en los 55 años de carrera?.. Entonces, yo no soy ninguna paloma y yo no hago popó en ninguna parte" Lupita D'Alessio

Lupita D'Alessio, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Y molesta exhibe a Bobo Producciones, compañía que le restó calidad a sus presentaciones cuando informó que su retiro de los escenarios está próximo a ocurrir.

Así como le restó fechas ya que la empresa arma grandes eventos para artistas y agrupaciones que le generan y como ella ya no lo hará posiblemente la están castigando.

"Cuando yo avisé mi retiro, sentí horrible porque ahí sí cambió completamente el reverso de la medalla, la relación con ellos fue horrible, la verdad, ahora sí que fue horrible, sí. Empezaron a quitarme producción y empezaron a bajar, o sea, hacer la producción menos, o sea, ellos te ponen producción cuando a ellos les conviene" Lupita D'Alessio

Debido a que Bobo Producciones y Lupita D’Alessio tienen un contrato, la cantante dice estar angustiada por lo que pasará con su gira ya que la relación está rota.

Algo que lamenta ya que ella les entregó su cariño desde que ingresó pues sintió que, además de un buen ambiente, existía un gran compañerismo.