Lupita D’Alessio confronta a Bobo Producciones por deuda con su hijo y asegura que ya no contestan las llamadas.

La empresa Bobo Producciones, a cargo de los hermanos Jack y Ari Borovoy, vuelve a estar en el ojo del huracán por presuntas irregularidades con sus artistas.

Lupita D’Alessio confronta a Bobo Producciones por deuda con su hijo

Lupita D’Alessio denunció públicamente a Bobo Producciones por un presunto incumplimiento de pago hacia su hijo, Ernesto D’Alessio.

💥🥊 LUPITA D'ALESSIO aprovecha navidad, para cobrarle a ARI BOROBOY el dinero que no le ha pagado a su hijo ‼️😳#Navidad2025 #FelizNavidad #RoboProduciones pic.twitter.com/zczFk1I5yb — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 25, 2025

De acuerdo con Lupita D’Alessio, su hijo participó en un show realizado en Guadalajara el 14 de noviembre,

A más de un mes del evento, Lupita D’Alessio considera que ya debieron haberle liquidado a su hijo, sin embargo esta deuda sigue pendiente.

Aunque no detalló el monto, sí dejó claro que se trata de compromisos económicos incumplidos.

“Bobo Producciones donde no le han pagado a mi hijo Ernesto, Guadalajara que fue el catorce de noviembre, que fue hace más de un mes” Lupita D’Alessio

Visiblemente molesta, Lupita D’Alessio señaló que el problema escaló y es que Bobo Producciones no le contesta el teléfono a su hijo, pese a que saben que tienen esta deuda con él.

Lupita D’Alessio aseguró que su hijo tiene gastos como todas las personas y el hecho que no le paguen representa un problema.

“No le contesta las llamadas tampoco, al trabajador se le tiene que pagar sus salarios, él tiene hijos y tiene gastos como todos” Lupita D’Alessio

En su video, Lupita D’Alessio señaló que no es un asunto familiar sino un tema de justicia laboral dentro de la industria.

Hasta el momento Bobo Producciones no se ha pronunciado sobre este nuevo reclamo de Lupita D’Alessio.

Lupita D’Alessio ya había exhibido problemas con Bobo Producciones

Cabe recordar que no es la primera vez que Lupita D’Alessio arremete públicamente en contra de Bobo Producciones.

En agosto, Lupita D’Alessio criticó a Bobo Producciones por el manejo de sus conciertos, luego de anunciar su retiro de los escenarios.

Lupita D’Alessio exhibió un trato que calificó como negativo por parte del personal de Bobo Producciones, por lo que resaltó que no deseaba trabajar más con ellos.

En medio de la controversia generada, Lupita D’Alessio ofreció disculpas y se retractó de sus señalamientos previos a la empresa.

Sin embargo, Bobo Producciones ha enfrentado múltiples acusaciones por parte de artistas y colaboradores relacionados con adeudos similares.