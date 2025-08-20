Lupita D’Alessio está furiosa con Bobo Producciones, empresa de Ari Borovoy y su hermano Jack.

Lupita D’Alessio, de 71 años, dice estar recibiendo malos tratos de la compañía desde que anunció su retiro.

Lupita D’Alessio teme que pueda pasar en su gira de despedida tras anunciar su retiro por malos tratos de organizadores

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Lupita D’Alessio, una vez más, se queja del trato que en los últimos meses ha recibido de Bobo Producciones.

De acuerdo con Lupita D’Alessio, la compañía que se ganó su cariño por el buen ambiente y compañerismo que había, comenzó a tratarla mal cuando anunció su retiro de los escenarios.

"Cuando yo entré a trabajar con estas personas, me hicieron creer que estaba en familia y yo me encariño inmediatamente con la gente, rápidamente, y yo creo en la gente, ese es mi problema, que no debo ser tan confiada" Lupita D'Alessio

‘La leona dormida’ dice haber notado que sus producciones bajaron de calidad e incluso le quitaron fechas.

"Empezaron a quitarme producción y empezaron a bajar, o sea, hacer la producción menos, o sea, ellos te ponen producción cuando a ellos les conviene, como en el Auditorio, como en la Arena" Lupita D'Alessio

Debido a que la cantante cuenta con una trayectoria de más de 50 años en la música y en la televisión, reprueba que la traten así, incluso ha llorado.

"Hoy te quiero y mañana no...es como muy raro, ¿no? Claro que me indigna y que mi reacción es de enojo con ellos, por supuesto que sí. Yo me encariñé con esa gente y al final me dieron la espalda" Lupita D'Alessio

Por lo que molesta, aunque nostálgica, agradece por el micrófono que le regalaron y las producciones que le dieron, pero les recuerda que el talento nadie lo regala y tampoco lo quita.

Ella continuará con Bobo Producciones ya que tiene programado un concierto para el 30 de agosto en el Palenque de Villahermosa, Tabasco, por lo que su mayor temor es que sucederá en los próximos días.

Ari Borovoy habla de su experiencia con artistas de gran trayectoria

El reclamo de Lupita D’Alessio se deriva de las declaraciones de Ari Borovoy, de 46 años, quien recientemente habló de su experiencia con artistas de gran trayectoria.

Ari Borovoy recordó que en alguna ocasión un señor le mencionó que el mundo del espectáculo era similar al de los políticos.

Ya que cuando necesitan subir comen de la mano, pero estando arriba solo defecan.

"Cuando no son nadie están comiendo tu mano y cuando llegan hasta arriba son como las palomas, así decía, están comiendo tu mano y cuando llegan arriba están viendo en qué momento vas pasando para cagar y creo que ahí es donde me doy cuenta que la fama y el éxito no es para todos" Ari Borovoy

Ari Borovoy (Agencia México)

Por lo que Lupita D’Alessio habría tomado el comentario como un ataque, asegurando que es al revés.

Razón por la que habló de su trayectoria artística, la cual logró mantener y sacar adelante sin ayuda de Bobo Producciones.

Además recalcó que más que ayuda es talento lo que la mantiene vigente y en el gusto del público, y ese solo se lo tiene que agradecer a Dios.