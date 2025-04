El actor Alexis Ayala confesó que él también ha vivido situaciones incómodas en el set de grabación, como cuando una actriz le propuso “practicar” para una escena de cama.

Para que la situación fuera más vivencial y se viera real, a una actriz se le hizo fácil decirle a Alexis Ayala que ella no tenía problema con “practicar” por el bien de la producción.

Ante ello, Alexis Ayala además de contar la acosadora experiencia, reveló a Yordi Rosado que “ellos (los hombres)” también viven situaciones incómodas que están en el terreno del acoso.

El programa De Noche ¡Ya se armó! con Yordi Rosado en una grabación especial con villanos y villanas de telenovela, dejó una impactante confesión de Alexis Ayala.

Y es que lo mostrado en Sale el Sol, reveló el momento en que Alexis Ayala contó frente a medios el acoso que vivió a manos de una actriz en una telenovela.

Según lo contado por Alexis Ayala, la actriz -de quien omitió el nombre- le propuso hacer vivencial la escena de cama.

“A mí no me importa si lo hacemos ¡eh! Por Dios, por Dios, no estoy mintiendo. O sea, tener sexo”.

Alexis Ayala, actor.