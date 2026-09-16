Te contamos quién es Alex Fernández, el cantante e hijo de Alejandro Fernández.

Alex Fernández pertenece a la tercera generación de la dinastía Fernández, dedicada a la música vernácula mexicana.

¿Quién es Alex Fernández?

Alejandro Fernández Guinart es un cantante y compositor mexicano.

Su carrera es conocida por ser hijo de Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández.

Alex Fernández (@alexfernandez.g / Instagram)

¿Cuántos años tiene Alex Fernández?

En la actualidad, Alex Fernández tiene 32 años. Nació el 4 de noviembre de 1993 en la Ciudad de México.

¿Quién es la esposa de Alex Fernández?

Se sabe que la esposa de Alex Fernández es Alexia Hernández. La pareja se casó por el civil en mayo 2021 y posteriormente tuvo una boda religiosa en noviembre 2022.

Alex Fernández (@alexfernandez.g / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Alex Fernández?

Por su fecha de nacimiento, Alex Fernández pertenece al signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Alex Fernández?

Alex Fernández es padre de dos hijas llamadas Mía y Nirvana.

Alex Fernández (@alexfernandez.g / Instagram)

¿Qué estudió Alex Fernández?

Alex Fernández estudió Administración de Empresas, previo a dedicarse a la música.

Alex Fernández (@alexfernandez.g / Instagram)

¿En qué ha trabajado Alex Fernández?

La carrera musical de Alex Fernández comenzó luego de que fuera impulsado por su abuelo Vicente Fernández.

En 2018 lanzaría el sencillo Te Amaré y en 2019 lograría ser nominado a los Grammy Latino a Mejor canción regional y Mejor álbum de música ranchera por Sigue la Dinastía.

Hacia el año 2021, acompañaría a su padre Alejandro Fernández en su gira Hecho en México.

Después de Sigue la Dinastía, publicaría los álbumes de estudio Buscando el olvido en 2022 y Estoy a un trago más en 2023.

Así como varios sencillos con los que ha demostrado su talento en la música regional mexicana.