León Larregui -49 años- ha desatado polémica en redes sociales luego de que un usuario preguntara si haría una colaboración con José Madero.

Esto luego de que un usuario le preguntara a León Larregui si haría un dúo o colaboración con José Madero -42 años-, quien fuera vocalista de la banda PXNDX y quien ahora mantiene su carrera como solista.

Sin embargo, León Larregui aseguró no topar a José Madero pese a que durante los años 2000, tanto PXNDX como Zoé fueran dos de las bandas más populares del género y del momento.

La respuesta de León Larregui dividió a los usuarios en Twitter, pues mientras unos festejaban su “chiste”, otros le recordaban quién era José Madero y la carrera que tenía detrás.

En uno de los libros de José Madero, él escribió el siguiente párrafo refiriéndose a León Larregui y a Zoé:

“No me considero poeta. Poeta León, el de Zoé, con sus asteroides, el cosmos, la galaxia, las flores, y su analogía y metáforas del amor con la naturaleza y los besos venenosos que causan adicción y demás. No es burla, de hecho Zoé se me hace una excelente banda, solo estoy diciendo que él escribe “más poético” que yo. Yo soy más directo, creo que doy a entender más fácil mis sentimientos que él, pero él los esconde detrás de cada palabra. No he escuchado tantas canciones de esa banda para tener un criterio amplio sobre las letras de León, pero eso es lo que pienso de lo que he escuchado, Buenas letras, buen cantante, buena banda.”

José Madero