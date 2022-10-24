José Madero, músico y exvocalista de PXNDX, ha sido criticado desde hace varios años por sus actitudes hacia los fans.

Y es que, en más de una ocasión, una cámara de video ha captado los desplantes de José Madero en conciertos o firmas de autógrafos.

En medio de los ataques, José Madero asegura que le vale lo que le digan porque ha aprendido a ignorar a quienes le “tiren mierda”.

José Madero reconoce que fue “mierda”, pero le vale

José Madero de 42 años de edad, prepara su gira ‘Giallo Fantastique Tour’ para presentar su nuevo disco en varios puntos de México.

Previo al arranque de la gira, José Madero tuvo un encuentro con los medios para hablar de su evolución como artista .

“No me interesa purificar mi imagen”, declaró José Madero.

José Madero, músico (@jose_madero)

Desde hace varios años, José Madero fue tachado de “prepotente” y “mierda” por su actitud hacia los fans y más personas.

Pese a los constantes ataques en su contra, José Madero nunca se preocupó por desmentirlos o aclarar su comportamiento.

Hasta ahora, que reconoce haber sido un joven al que “le agarró la fama”.

“Cuando estaba más morrillo me agarró la fama, estaba muy inmaduro (…) ya aprendí de eso.” José Madero

José Madero (@jose_madero)

José Madero sabe de sus errores, pero no le interesa que otras personas se los recuerden en la actualidad.

“Yo mismo volteo para atrás y digo ‘sí era otra persona’ (…) Sigues aprendiendo de tus errores, sigues siendo mejor persona, yo estoy convencido de que soy un buen tipo.” José Madero

Concentrado en su nueva gira y disco, a José Madero se le resbalan las críticas y tiradera que lo pintan de villano.

“No estoy peleado con mi personaje de villano”, presumió. Y agregó:

“No tengo la energía para andar volteando la mentalidad de la gente, no busco enfocar la energía en eso.” José Madero

¿José Madero duda de él? No cree llenar la Arena de Monterrey

Antes de arrancar la gira ‘Giallo Fantastique Tour’, José Madero anunció que Monterrey y la CDMX serán los conciertos más importantes.

Monterrey porque “me acompañan mis papás y amigos”, y CDMX por ser el centro del entretenimiento de Latinoamérica.

Al respecto, José Madero confesó que duda llenar la Arena Monterrey pese a una “buena venta de boletos”.

“Aunque no se llene la Arena, se ve un avance escalonado”, comentó.