Durante su gira por Sudamérica, José Madero de 42 años de edad, se cayó y los usuarios ya lo están comparando con Juan Gabriel -quién murió en 2016-.

En redes sociales ya circulan los videos de José Madero Vizcaíno, también conocido como Pepe Madero, exvocalista del grupo PXNDX , de cómo sufrió una aparatosa caída al estilo de Juan Gabriel.

Y es que durante su gira por Sudamérica, José Madero estaba cantando en el escenario su canción ‘ Cantar de Gesta’ de su álbum Giallo.

Pero mientras José Madero lo estaba dando todo en el escenario, hasta brincando, se tropezó y cayó hacia atrás muy al estilo de Juan Gabriel.

Lo cual al principio preocupó a los presentes en su concierto, pues José Madero quedó tendido sobre el piso del escenario, a lo cual los usuarios ya lo compararon con Juan Gabriel.

José Madero sufre caída a lo Juan Gabriel y le preguntan si está bien (Especial)

José Madero se cae como Juan Gabriel, pero disimuló mejor

Se ha viralizado un video que muestra cómo José Madero sufrió una aparatosa caída durante uno de sus conciertos por Sudamérica.

Pues mientras cantaba, José Madero quien es originario de Monterrey, Nuevo León, tropezó y cayó hacia atrás quedando tirado en el piso como Juan Gabriel.

No obstante, el cantante no se inmutó ante su caída a lo JuanGa y continuó cantando aún estando recostado en el piso tras su aparatosa caída.

Los memes por supuesto ya se han hecho presentes y además de comparar a José Madero con Juan Gabriel, también lo han hecho con la clásica caída que sufrió Fher de Maná , quien tiene 63 años de edad.

No es la primera vez que José Madero se cae dándolo todo en concierto

Luego de revelarse el video de la caída de José Madero en donde ya ha sido comparado con Juan Gabriel y otros artistas que han sufrido el mismo destino que el cantante regiomontano, se ha comentado que no fue la primera vez.

Pues en las memorias de YouTube, existe prueba de que José Madero ya se había caído antes durante uno de sus shows pero hace unos tres años aproximadamente.

Aunque si bien entre los comentarios aseguran que no fue una caída de José Madero, sino más bien él se bajó para estar cerca de sus fans, en un momento del video puede verse como el cantante no podía bajarse solo del escenario.

Sea como fuere, la aparatosa caída de José Madero el pasado 23 de abril del 2023, ha dado de qué hablar a las redes sociales, preocupando a sus fans.

Pues aunque su caída fue comparada con la de Juan Gabriel, algunos han asegurado que la caída de José Madero fue bastante fuerte.