The Weeknd lanzó After Hours (Live at SoFi Stadium), su nuevo disco grabado en vivo; para complementar la experiencia, presentó un concierto documental hace unos días.

El concierto The Weekend: Live at SoFi Stadium, dedicado al After Hours, se puede ver a través de HBO Max desde el pasado 25 de febrero de 2023.

Siendo uno de los contenidos musicales exclusivos de HBO Max, como muchos otros que se han añadido recientemente en alianza con cantantes y bandas famosas.

Por lo que si quieres tener todo un fin de semana con The Weeknd, puedes escuchar el After Hours y ver el Live at SoFi Stadium.

¿En qué consiste el concierto The Weekend: Live at SoFi Stadium del álbum After Hours?

El concierto The Weekend: Live at SoFi Stadium del álbum After Hours, está grabado de manera cinematográfica y consta de una duración de unos 95 minutos.

After Hours Live at SoFi Stadium, ya está disponible en HBO Max.

The Weekend: Live at SoFi Stadium recorre gran parte de la obra del cantante, aunque no necesariamente sigue el mismo orden que podemos encontrar en el After Hours.

Aún así, los fans podrán disfrutar de temas como:

Save Your Tears

Blinding Lights

Starboy

Call out my Name

Así como ver la puesta en escena, que es considerada una de las más espectaculares.

Para tener una experiencia completa, muchos han recomendado ver el concierto en una pantalla de buen tamaño.

Además de conectada a un equipo de sonido ambiental, para sentir que estás en el estadio.

After Hours (Live at SoFi Stadium) de The Weeknd (The Weeknd)

¿Cuánto tiempo estará disponible The Weekend: Live at SoFi Stadium en HBO Max?

Te recomendamos que trates de ver lo antes posible el concierto de The Weekend: Live at SoFi Stadium en HBO Max.

Pues no se sabe exactamente cuánto tiempo estará disponible.

Esto se debe a que contenidos musicales como The Weekend: Live at SoFi Stadium, tiene una licencia de poco tiempo, siendo retirados en un par de meses sin previo aviso.

Obviamente, el concierto se mantendrá activo en el inicio de marzo por el lanzamiento de After Hours; pero nada asegura que se mantendrá así hasta abril o mayo.

A esto hay que sumar que recientemente HBO Max ha depurado en exceso su plataforma, cosa que también afecta todo este tipo de contenidos musicales.