Jenna Ortega, The Weeknd y Barry Keoghan juntos en película coescrita por el mismísimo cantante que hará su debut en el cine.

Dos de los actores del momento Jenna Ortega -de 20 años de edad- y Barry Keoghan -de 30 años de edad- estarán reunidos en una película junto al ganador del Grammy, The Weeknd.

Cinta que ha sido confirmada por Deadline, y la cual será el debut en el cine para el cantante The Weeknd, quien está pronto a hacer su primacía como actor en la serie de HBO The Idol.

Por lo que con esta nueva noticia, al parecer The Weeknd -de 33 años de edad- está más que listo para conquistar Hollywood.

The Weeknd, ‘Dawn FM’ (@theweeknd - Instagram)

¿De qué tratará la película que será protagonizada por Jenna Ortega, The Weeknd y Barry Keoghan?

La película que será protagonizada por Jenna Ortega, The Weeknd y Barry Keoghan parte de la idea original del cantante canadiense.

Pues se sabe que The Weeknd buscó al director Trey Edward Shults - de 34 años de edad- para realizar su debut en el cine y por lo que ambos trabajaron en el guión de la misma.

Por lo que tras leer el guión Jenna Ortega y Barry Keoghan quedaron más que encantados con el proyecto que no pudieron decirle que no a trabajar con The Weeknd.

Jenna Ortega (Instagram/jennaO)

Tanto que hasta Jenna Ortega y Barry Keoghan que además de protagonizar la cinta que hasta el momento no tienen título serán parte de la lista de productores ejecutivos.

Así como también en los detalles técnicos que sabe que la cinta también estará bajo la producción de Reza Fahim de quien se desconoce su edad ,pero se sabe que coescribió la serie The Idol con The Weeknd.

Asimismo, el encargado de la fotografía de la película que reunirá a Jenna Ortega, The Weeknd y Barry Keoghan será el director fotográfico Chayse Irvin.

Barry Keoghan (Henry Nicholls / Reuters / REUTERS)

The Weeknd compondrá la música para la película que hará junto a Jenna Ortega y Barry Keoghan

The Weeknd no solo escribirá y protagonizará la película que reunirá a Jenna Ortega y Barry Keoghan, sino que también estará metido en la música.

Pues pese a que los detalles son pocos, se sabe que The Weeknd escribirá la música junto a Daniel Lopatin conocido como Oneohtrix Point Never -de 40 años de edad-.

Hasta el momento la película de Jenna Ortega, The Weeknd y Barry Keoghan no tiene fecha de estreno.