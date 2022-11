The Weeknd ha confirmado fechas en México y, como era de esperarse, los memes se hicieron presentes en las redes sociales sobre qué venderán para poder ir.

Ticketmaster ya ha confirmado que The Weeknd, uno de los artistas más escuchados de los últimos años, viene a México para el 2023.

Sin embargo, tal y como se publicó en redes sociales, The Weeknd solo vendrá a México en una fecha, siendo esta el próximo 29 de septiembre del 2023 en el Foro Sol de la CDMX.

Y aunque no se han revelado los costos finales para el concierto de The Weeknd en México, muchos ya se están preparando mentalmente y con memes, para saber qué venderán para poder asistir.

Cabe recordar que The Weeknd ya había venido a México, la primera ocasión fue en 2018 en el Live Out de Monterrey y dos noches en el Palacio de los Deportes.

Memes aseguran que venderán desde riñones hasta sus casas para ver a The Weeknd

Abbel Makkonen Tesfaye de 32 años de edad, mejor conocido en la industria musical como The Weeknd, ha anunciado una fecha para presentarse en el Foro Sol de México para el 2023.

Por lo que los memes no podían esperar, especialmente para quienes aseguran que necesitarán vender algo para comprarse un boleto para The Weeknd.

Y aunque no se han dicho cuánto costarán finalmente los boletos para The Weeknd en el Foro Sol para septiembre del 2023, muchos ya especulan con sus memes que los precios estarán bastante altos.

Por lo que las redes sociales como Twitter, ya se han llenado de memes y sobre lo que tendrían que vender los usuarios para poder costearse un boleto de The Weeknd.

Esto al ser uno de los artistas más populares de los últimos años, por lo que no era de sorprender que entre los memes, algunos hasta expresen tristeza al pensar que no podrán ir a ver a The Weeknd.

Memes de The Weeknd por su próximo concierto en CDMX (especial)

