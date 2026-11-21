La cantautora tijuanense Adriana Ríos está a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su trayectoria artística con su primera presentación en la CDMX.

Imagínate toda la energía que hay aquí, ¿no? Toda la energía musical, todas las personas que han estado Adriana Ríos

La intérprete de 32 años de edad llegará a uno de los escenarios más emblemáticos de la música popular mexicana, la histórica cantina El Tenampa, en el marco de los festejos por su 101 aniversario.

Además de celebrar este debut en la CDMX, Adriana Ríos aprovechará la ocasión para continuar la promoción de Mexa Soul, un proyecto que fusiona la tradición del regional mexicano con influencias del soul clásico.

Adriana Ríos en el Tenampa (Elizabeth Flores)

Desde Tijuana hasta Garibaldi: Adriana Ríos dará un concierto en el histórico Tenampa

La cantautora tijuanense Adriana Ríos ofrecerá este 21 de noviembre de 2026 un concierto fundamental en su carrera al presentarse en la emblemática cantina El Tenampa, ubicada en la mítica Plaza Garibaldi de la CDMX, para celebrar el 101 aniversario de este recinto fundado en 1925.

El espectáculo marca oficialmente su debut en los escenarios de la CDMX.

En entrevista para SDPnoticias realizada en El Tenampa, previo a su ensayo con el Mariachi Esto es Mi Tierra —donde repasó un repertorio tradicional compuesto por “La Cigarra”, “Desdén”, “De qué manera te olvido”, “La farsante”, “Leña de pirul”, “No Volveré” y “La Tequilera”—, Adriana Ríos expresó su entusiasmo por esta primera fecha:

Es mi primera presentación en CDMX y qué mejor que inaugurarlo en un lugar tan icónico y sobre todo porque pues yo crecí escuchando todos estos artistas Adriana Ríos

Adriana Ríos en el Tenampa (Elizabeth Flores)

Sobre el peso histórico de El Tenampa, agregó: “Imagínate toda la energía que hay aquí, ¿no? Toda la energía musical, todas las personas que han estado"

Durante esta noche de fiesta, la cantante compartirá la tarima de Garibaldi con una amplia cartelera que reúne a agrupaciones tradicionales de gran trayectoria como Los Cadetes de Linares, así como a talentos de diversas vertientes y generaciones entre los que figuran Mario Girón, Vivian Baeza, Vincen Melendres, Zofi Zaro, Andy Vere y Emiliano Zahena.

101 aniversario de la cantina El Tenampa de Garibaldi en CDMX (Especial)

Al reflexionar sobre esta convivencia musical en el marco del aniversario de la cantina El Tenampa, Adriana Ríos destacó el valor del intercambio generacional para el espectador:

Creo que le das al público de todo, ¿no? O sea, cada quien trae su esencia, su su estilo y creo que el público se va a divertir mucho por lo mismo. Adriana Ríos

Adriana Ríos promociona Mexa Soul en CDMX

A la par de su llegada a Garibaldi, Adriana Ríos se encuentra impulsando la promoción de su EP titulado Mexa Soul, cuyo lanzamiento oficial está programado para el 3 de diciembre.

La propuesta sonora busca reinterpretar piezas emblemáticas del regional mexicano fusionándolas con matices retro de soul clásico y la estética sonora de Motown.

Como cartas de presentación, Adriana Ríos ya ha publicado los sencillos “Ya Es Muy Tarde” —tema de Horacio Palencia popularizado por La Arrolladora Banda El Limón— y “Mi enemigo el amor”, sumados a una relectura de un clásico de Chalino Sánchez.