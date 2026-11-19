Kalimba ofrecerá tres conciertos en la Ciudad de México los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2026, como parte de su temporada musical navideña.

Las presentaciones tendrán lugar en La Maraka, con una propuesta que combinará éxitos, música navideña y elementos teatrales. Estos son los horarios previstos para asistir.

Puertas: a las 20:00 horas

Concierto: a las 21:30 horas

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: a las 23:30 horas

¿Qué es Christmas Soul, el espectáculo de Kalimba en La Maraka?

Christmas Soul es la nueva temporada de conciertos de Kalimba, un espectáculo que combina canciones navideñas con éxitos representativos de sus 22 años de trayectoria como solista.

El cantante adelantó que la propuesta no estará dedicada exclusivamente a la Navidad, sino que combinará distintos estilos musicales y repertorios para ofrecer una experiencia diferente.

Aproximadamente un tercio del espectáculo estará compuesto por canciones navideñas, mientras que el resto incluirá temas conocidos por el público y material de su trayectoria musical.

Kalimba, cantante (@kalimbaofficial / Kalimba)

La producción incorporará narrativa, coreografías, arreglos musicales y elementos teatrales, con el propósito de convertir cada canción en parte de una historia y fortalecer la interacción con los asistentes.

Kalimba explicó que busca adaptarse a los cambios tecnológicos y creativos de la industria musical, sin abandonar los elementos que han caracterizado su carrera artística.

Esta temporada representa también un reto personal para el intérprete, quien por primera vez asumirá la dirección de un espectáculo, participando en la coordinación musical y escénica.