Está todo listo para el concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional del 20 y 21 de noviembre de 2026, el cual es parte de su gira Cumbia Sin Fronteras.

Si tienes pensado asistir a alguna de las dos fechas del concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional, aquí te damos los detalles del setlist y el telonero.

Setlist del concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional

Como suele suceder en estos casos, no hay un setlist confirmado para el concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional, aunque se espera que interpreten sus temas más conocidos.

Aquí te dejamos un posible repertorio del show:

Entrega de amor

Mi único amor

Las maravillas de la vida

La cumbia picosa

Nunca es suficiente

Cumbia del acordeón

Otra noche

Mi niña mujer

Cumbia a la gente

Cumbia del infinito

Perdonarte ¿para qué?

Cómo te voy a olvidar

Vuelve

Pa el

Cumbia de la tostadita

20 rosas

El amor de mi vida

Amor a primera vista

El listón de tu pelo

A todos los rumberos

Mis sentimientos

17 años

Los Ángeles Azules (Los Ángeles Azules Twitter @angelesazulesmx)

Telonero del concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional

El concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional sí tendrá telonero, o más bien telonera, pues contará con la presencia de la cantante Dannahi Mejía. No se han dado detalles del horario en que saldrá a cantar.

Dado que la agrupación está anunciada para empezar a las 8:30 p.m. el día 20, y a las 8:00 p.m. el día 21, es posible que la cantante invitada salga alrededor de las 7:00 p.m.

Se recomienda a los fans de la misma llegar temprano si no se quieren perder el show Dannahi Mejía.

Por otra parte, no se ha mencionado que ella vaya a estar compartiendo escenario con Los Ángeles Azules, aunque hay quienes mencionan que sería una posibilidad.