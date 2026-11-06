Adele podría lanzar un nuevo álbum en noviembre de 2026 y esto marcaría su regreso a la música a cinco años de su último disco.

Una fuente de alto nivel en la industria musical reveló al Dailymail que Adele habría terminado su último álbum, luego de trabajar en él durante 4 años.

Adele prepara su regreso a la música con un nuevo álbum para noviembre

Aparentemente, Adele trabajó en su nuevo álbum desde 2022; su nueva música explorar sus orígenes londinenses, así como sus experiencias en la industria musical.

El estreno del nuevo álbum de Adele sería sin previo aviso, por lo que podría llegar a finales de noviembre de manera sorpresiva.

Adele (@adele / Instagra)

Adele habría escogido noviembre para lanzar su nuevo álbum, ya que se cumpliría cinco años desde su último lanzamiento y es el mes ideal para lanzar nueva música.

El último álbum de Adele se lanzó el 19 de noviembre de 2021 en medio una amplia campaña publicitaria; en esta ocasión, la cantante optó por ser discreta.

Por el momento, se desconoce cuál será el título del nuevo disco de Adele, pero se sabe que la cantante estuvo grabando con el productor Paul Epworth en Church Studios en Londres.

¿Adele tendrá una gira en 2027? Esto se sabe

Los fans de Adele esperan con ansias el posible estreno de su nuevo disco, pero muchos se han cuestionado si la cantante tendrá una gira en 2027.

Aunque Adele sí estrene su nuevo álbum, una gira estaría descartada por el momento, ya que la cantante debe cumplir con diversos compromisos familiares el siguiente año.

Pero, bien podría dar presentaciones en Reino Unido en el verano de 2027.

El nuevo disco de Adele llegará en medio de su debut actoral en la película “Un grito al cielo”, la cual se estrena en 2027.

Por lo pronto, Adele no ha mencionado nada sobre el estreno de su nuevo disco, pero podría ser parte de su estrategia de publicidad para lanzar el material sin previo aviso, como lo han hecho Beyoncé y Kendrick Lamar.