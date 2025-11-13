Adele -de 37 años de edad- regresa, la cantante debuta como actriz en adaptación de Un grito al cielo.

Además de los rumores sobre un posible lanzamiento de un libro, nuevo disco y una gira mundial, Adele incursionaría en el cine.

Revelan que Adele debuta como actriz en adaptación de Un grito al cielo

Adele será parte del elenco de la película Un grito en el cielo, una adaptación de la novela publicada por Anne Rice en 1982.

Con su participación, la cantante debuta en el cine.

Adele (@adele / Instagra)

Ya desde 2022, Adele había mencionado que tenía intenciones de abrirse camino en nuevas formas de expresión artística como la actuación o la literatura.

En entrevistas, la intérprete de Rolling in the Deep confesó que hasta ya había contactado al director Baz Luhrman para trabajar con él.

¿De qué tratará Un grito al cielo? Trama de la película donde Adele debuta como actriz

Un grito al cielo es una película dirigida, escrita y producida por Tom Ford.

La cinta marca el regreso de Ford después de un década tras filmar “Animales Nocturnos”.

Su trama se ambienta en Italia en el siglo XVII para retratar el mundo de los castrati, hombres castrados durante su niñez para convertirse en sopranos de opera.

Deadline reportó que Un grito al cielo está en fase de preproducción en Londres y Roma.

Adele (@adele / Instagra)

La filmación iniciaría a mediados de enero y se estrenaría para el otoño del 2026.

El elenco de Un grito al cielo, además de Adele, está conformado por: