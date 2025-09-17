La cantante Adele -de 37 años de edad- prepararía regreso en 2026 con libro, disco y gira mundial.

Todo parece indicar que el 2026 será el año de Adele, ya que vienen varios proyectos para la cantautora británica.

Revelan que Adele prepararía su regreso en 2026 con libro, disco y gira mundial

Medios de comunicación británicos dieron a conocer que Adele habría firmado un contrato multimillonario para publicar un libro biográfico.

Además de que la interprete de Someone Like You estaría en negociaciones para una nueva gira mundial y lanzar un nuevo álbum en 2026.

Adele (@adele / Instagra)

Respecto a la biografía de Adele, esta se titularía “Adele en sus propias palabras, más allá de los titulares”.

El texto sería un retrato intimo de Adele quien presentaría al público su vida.

Pasando desde su infancia en Londres, hasta los momentos más importantes de su carrera y vida profesionales.

Los cuales consolidaron a Adele como una de las artistas más importantes de los últimos tiempos, ganadora de premios:

Grammy

Brit Awards

Oscar a Mejor Canción por Skyfall

Además de la preparación de su biografía, Adele estará trabajando en nuevo álbum de estudio.

El proyecto significaría el regreso musical de la cantante después de su disco 30 que salió en 2021.

Si eso no fuera suficiente, los rumores indican que Adele también anunciaría una gira mundial de conciertos a partir de 2026.

Adele (@adele / Instagra)

¿Cuándo regresaría Adele en 2026 con libro, disco y gira mundial?

Hasta el momento, no se han revelado las fechas oficiales del lanzamiento del libro biográfico, disco y gira mundial de Adele.

Solo se sabe que estos proyectos de Adele podrían llegar en algún punto del 2026.

En especial, la gira mundial ha emocionado a sus fans, quienes vieron por última vez a Adele en concierto en 2024 en el The Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas.

Hay que recordar que Adele anunció en ese momento que se retiraba de los escenarios por un tiempo.