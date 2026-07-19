El recinto de Campo Marte en la CDMX recibe a los australianos de la música electrónica, The Avalanches en concierto este domingo 19 de julio.

Así que arma tu itinerario, pues a continuación te dejamos el horario y hora en la que termina el concierto de The Avalanches en Campo Marte:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de The Avalanches en Campo Marte (The Avalanches )

The Avalanches en concierto en el Campo Marte

The Avalanches se presenta para el último concierto del festival Campo Marte 26 hoy domingo 19 de julio.

Recuerda que Campo Marte es el recinto ubicado en Domicilio conocido S/N de la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX, como punto de referencia se encuentra a un costado del Auditorio Nacional.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios de la Línea 7.

Ya solo queda disfrutar del concierto de The Avalanches como se debe, pues ya tienes todo para hacerlo y no perderte de ningún momento.