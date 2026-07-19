El grupo australiano de música electrónica, The Avalanches llega en concierto al Campo Marte de la CDMX este domingo 19 de julio.

Y si ya tienes tus boletos te traemos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de The Avalanches en Campo Marte para que no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de The Avalanches en Campo Marte (The Avalanches )

Posible setlist para The Avalanches en Campo Marte del 19 de julio

El festival Campo Marte 26 termina este domingo 19 de julio con su último concierto encabezado por The Avalanches.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de The Avalanches en Campo Marte serían los siguientes: