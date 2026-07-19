La Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) se prepara para cerrar la fiesta del Mundial 2026 con concierto de Eme MalaFe este domingo 19 de julio.

Y si no te quieres perder de este último concierto en la Explanada de la GAM, presta atención que te dejamos los detalles del setlist y telonero para el concierto del 19 de julio de Eme MalaFe:

Apertura de puertas: 12:00 pm

Hora del concierto: 3:00 de la tarde en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 hora de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 5:00 de la tarde

Concierto de Eme MalaFe en Explanada de la GAM (GAM)

Posible setlist para Eme MalaFe en la Explanada de la GAM del 19 de julio

El rapero mexicano, Eme MalaFe cerrará los conciertos por el Mundial 2026 en la Explanada de la GAM hoy 19 de julio.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Eme MalaFe en la Explanada de la GAM sean los siguientes: