Te contamos a qué hora termina Two Door Cinema Club en el Pepsi Center; acá el horario para sus conciertos de 15 y 16 de octubre.
Para festejar el 15 aniversario del álbum Tourist History, la banda Two Door Cinema Club visita la Ciudad de México.
Horario de los conciertos de Two Door Cinema Club en el Pepsi Center
El horario para Two Door Cinema Club en el Pepsi Center los días jueves 15 y viernes 16 de octubre, quedó así para ambas fechas:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Telonero: 8:00 de la noche
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas
- Fin de concierto: 11:00 de la noche
Como artista en invitado, el show de Two Door Cinema Club contará con la banda Starfucker (STRFKR).
Se trata de una agrupación que nació en 2007, en Oregón, Estados Unidos, y que destaca por fusionar sonidos electrónicos e indie rock para ofrecer música única.
Ruta para llegar al Pepsi Center WTC
Si viajas en transporte público, la mejor manera de llegar al Pepsi Center es bajarte en la estación Polifórum de la Línea 1 del Metrobús.
Una vez que desciendas tendrás que caminar durante unos metros en contrasentido del flujo vehicular de Insurgentes Sur hasta encontrar el recinto.
La dirección del Pepsi Center es Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México.