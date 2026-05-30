La banda mexicana de ska, Panteón Rococó está por llegar hoy 30 de mayo en concierto al Deportivo Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl en el Estado de México.

Así que fans prepárense para disfrutar de Panteón Rococó que les dejamos setlist y telonero para su concierto en el Deportivo Ciudad Jardín:

  • Apertura de puertas: 6:30 pm
  • Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
Panteón Rococó Berlín 2024
Panteón Rococó (@evaruizart / Instagram)

Setlist para Panteón Rococó en el Deportivo Ciudad Jardín del 30 de mayo

Panteón Rococó en el Deportivo Ciudad Jardín promete ser un concierto inolvidable, además de ser gratuito este 30 de mayo.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sea un recorrido musical con lo mejor de Panteón Rococó con:

  1. Punk-O
  2. Asesinos
  3. La ciudad de la esperanza / 90 segundos
  4. Estrella roja
  5. Dime
  6. Triste realidad
  7. Cha Cha Love
  8. El último ska
  9. Caminemos juntos
  10. No te recuerdo
  11. Hostilidades
  12. Acábame de matar / Mil horas
  13. Cumbia del olvido / Cariñito
  14. Bier & Ska
  15. Borracho (Drunk Steady Beer)
  16. La dosis perfecta
  17. Viernes de webeo
  18. 1993...
  19. Quiero bailar contigo
  20. Esta noche
  21. Fugaz
  22. Loco (tu forma de ser) / Toloache pa’ mi negra
  23. Vendedora de caricias
  24. Cuando tengas
  25. La carencia
  26. Arréglame el alma