La banda mexicana de ska, Panteón Rococó está por llegar hoy 30 de mayo en concierto al Deportivo Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl en el Estado de México.

Así que fans prepárense para disfrutar de Panteón Rococó que les dejamos setlist y telonero para su concierto en el Deportivo Ciudad Jardín:

Apertura de puertas: 6:30 pm

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Panteón Rococó (@evaruizart / Instagram)

Setlist para Panteón Rococó en el Deportivo Ciudad Jardín del 30 de mayo

Panteón Rococó en el Deportivo Ciudad Jardín promete ser un concierto inolvidable, además de ser gratuito este 30 de mayo.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sea un recorrido musical con lo mejor de Panteón Rococó con: