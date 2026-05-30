La cantante originaria de Francia, Ana Tijoux está de regreso a la CDMX para presentarse en concierto en el Foro Indie Rocks este 30 de mayo.

Concierto del cual ya les traemos los detalles de setlist y telonero para no perderse de nada con Ana Tijoux en el Foro Indie Rocks:

  • Apertura de puertas: 7:00 pm
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Sede: Foro Indie Rocks! en Sala B
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Concierto de Ana Tijoux en el Zócalo
Concierto de Ana Tijoux en el Zócalo (Ana Tijoux )

Setlist para Ana Tijoux en el Foro Indie Rocks hoy 30 de mayo

El Foro Indie Rocks de la CDMX recibe hoy sábado 30 de mayo a la cantante Ana Tijoux en un concierto único que no deberías perderte.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en vivo para el concierto de Ana Tijoux en el Foro Indie Rocks sean los siguientes:

  1. Millonaria
  2. Niñx
  3. Cora
  4. Tania
  5. Tu sae
  6. Bailando sola aquí
  7. La rosa de los vientos
  8. Sacar la voz
  9. Mi verdad
  10. 1977
  11. Shock
  12. Vida
  13. Sube
  14. A veces
  15. Vengo
  16. Antipatriarca
  17. Óyeme
  18. Dime qué
  19. Antifa Dance
  20. Somos Sur