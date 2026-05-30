La cantante originaria de Francia, Ana Tijoux está de regreso a la CDMX para presentarse en concierto en el Foro Indie Rocks este 30 de mayo.
Concierto del cual ya les traemos los detalles de setlist y telonero para no perderse de nada con Ana Tijoux en el Foro Indie Rocks:
- Apertura de puertas: 7:00 pm
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Sede: Foro Indie Rocks! en Sala B
- Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Setlist para Ana Tijoux en el Foro Indie Rocks hoy 30 de mayo
El Foro Indie Rocks de la CDMX recibe hoy sábado 30 de mayo a la cantante Ana Tijoux en un concierto único que no deberías perderte.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en vivo para el concierto de Ana Tijoux en el Foro Indie Rocks sean los siguientes:
- Millonaria
- Niñx
- Cora
- Tania
- Tu sae
- Bailando sola aquí
- La rosa de los vientos
- Sacar la voz
- Mi verdad
- 1977
- Shock
- Vida
- Sube
- A veces
- Vengo
- Antipatriarca
- Óyeme
- Dime qué
- Antifa Dance
- Somos Sur