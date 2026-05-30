La cantante originaria de Francia, Ana Tijoux está de regreso a la CDMX para presentarse en concierto en el Foro Indie Rocks este 30 de mayo.

Concierto del cual ya les traemos los detalles de setlist y telonero para no perderse de nada con Ana Tijoux en el Foro Indie Rocks:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Sede: Foro Indie Rocks! en Sala B

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Ana Tijoux en el Zócalo (Ana Tijoux )

Setlist para Ana Tijoux en el Foro Indie Rocks hoy 30 de mayo

El Foro Indie Rocks de la CDMX recibe hoy sábado 30 de mayo a la cantante Ana Tijoux en un concierto único que no deberías perderte.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en vivo para el concierto de Ana Tijoux en el Foro Indie Rocks sean los siguientes: