Hoy sábado 30 de mayo llega con concierto único la cantante francesa ​​Ana Tijoux al Foro Indie Rocks de la CDMX.

Y para que no te pierdas de ningún momento de Ana Tijoux en Foro Indie Rocks a continuación los detalles de horario y hora en la que termina el concierto:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Sede: Foro Indie Rocks! en Sala B

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Ana Tijoux en el Zócalo (Ana Tijoux )

Ana Tijoux en Foro Indie Rocks hoy 30 de mayo

Una noche íntima en concierto es la que prepara Ana Tijoux en el Foro Indie Rocks hoy sábado 30 de mayo.

Recuerda que el Foro Indie Rocks es el recinto ubicado en la calle de Zacatecas número 39 de la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, CDMX.

Las estaciones más cercanas al Foro Indie Rocks son del Metro en Hospital General y Metro Niños Héroes, ambas de la Línea 3.

Así que fans ya tienen todo para disfrutar del concierto de Ana Tijoux en el Foro Indie Rocks hoy 30 de mayo.