El concierto de No te va gustar en el Pepsi Center se llevará a cabo este 29 de agosto, en uno de los últimos eventos en vivo del mes.

Si tú planeas ir al show de No te va gustar en CDMX, a continuación te daremos el horario para que planees tu recorrido.

¿A qué hora termina el concierto de No te va gustar en el Pepsi Center?

De acuerdo con la información de Ticketmaster, el concierto de No te va gustar en el Pepsi Center iniciará a las 8:30 p.m., por lo que terminaría a las 10:30 p.m.

Esto debido a que el concierto tendría una duración aproximada de 2 horas, de ahí que termine entrada la noche.

No te va gustar (@notevagustaroficial)

Siendo esta una hora manejable para todos los fans que se den cita en el recinto, pues a la salida aún pueden encontrar transporte de regreso a casa sin ningún problema.

Además, al ser sábado en la noche las cosas se vuelven mucho más fáciles, ya que la mayoría no tendrá la presión del trabajo o la escuela al otro día.

¿Concierto de No te va gustar en el Pepsi Center se puede retrasar?

Se espera que el concierto de No te va gustar en el Pepsi Center empiece en punto de la hora marcada, pues no se tendrá un telonero.

Por lo general, esto hace que el show en sí no sufra algún retraso, debido a que no se deben de hacer arreglos en la producción tras la salida del primer grupo.

La única manera en la que se podría retrasara la presentación es que haya algún imprevisto de último momento o que la misma banda decida esperar unos minutos.

En ese caso, el concierto podría dar inicio alrededor de las 9:00 p.m. y terminar cerca de las 11:00 p.m., por lo que recomendamos a los asistentes tomar sus precauciones.