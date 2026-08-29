Este 29 de agosto se llevará a cabo el concierto de No te va gustar en el Pepsi Center, algo muy esperado por los fans de la banda de rock de Uruguay.

Si quieres ir al concierto de No te va gustar en el Pepsi Center, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

Setlist del concierto de No te va gustar en el Pepsi Center

Aunque no hay un setlist confirmado para el concierto de No te va gustar en el Pepsi Center, se espera que toquen canciones de sus otras presentaciones de este año.

Este es el posible setlist de No te va gustar en CDMX:

Halcones y payasos

No te imaginas

A las nueve

La noche de ayer

Verte reír

Ángel con campera

Una vida más

Tu defecto es el mío

Si el mar me ve

El camino

Memorias del olvido

De nada sirve

Ese maldito momento

Clara

Llueve tranquilo

Prendido fuego

Al vacío

El error

Venganza

Chau

En mil pedazos

Play Video

Mi ausencia

Tan lejos

En llamas

Cero a la izquierda

No hay dolor

Con el viento

Fuera de control

No somos nosotros

No era cierto

No te va gustar (@notevagustaroficial)

Horario del concierto de No te va gustar en el Pepsi Center

El concierto de No te va gustar en el Pepsi Center dará inicio a las 8:30 p.m., teniendo una duración aproximada de 2 horas.

Por lo que el show terminaría alrededor de las 10:30 p.m., si es que no surge algún inconveniente o retraso planeado.

Recordemos que a veces las bandas o cantantes retrasan el inicio de los conciertos para dar tiempo que se llene el recinto.

En ese caso, el evento podría iniciar alrededor de las 9:00 p.m. y terminar cerca de las 11:00 p.m.

No te va gustar (@notevagustaroficial)

Telonero del concierto de No te va gustar en el Pepsi Center

De momento, no hay una banda o cantante anunciado para ser el telonero del concierto de No te va gustar en el Pepsi Center.

Dado que faltan unas horas para el evento, es poco probable que se sume alguien a la presentación.

Pues tendría que haberse anunciado con anterioridad, a menos que la banda quiera sorprender a sus fans en México.

En ese caso, el o la invitada se estarían sumado a la presentación una vez iniciado el concierto.