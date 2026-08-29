Helloween, la banda del power metal originaria de Alemania llega hoy sábado 29 de agosto en concierto a la Arena CDMX.
Concierto único para su 40 Years Anniversary Tour del cual a continuación están los detalles del setlist y telonero para Helloween en la Arena CDMX:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
- Duración del concierto: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posibles setlist para Helloween en la Arena CDMX
Promocionando su nuevo álbum Giants & Monsters es como llega Helloween en la Arena CDMX el 29 de agosto para sus 40 años de carrera.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Helloween en la Arena CDMX sean los siguiente:
- March of Time
- The King for a 1000 Years
- Future World
- This Is Tokyo
- We Burn
- Twilight of the Gods
- Ride the Sky
- Into the Sun
- Hey Lord!
- Universe (Gravity for Hearts)
- Drum Solo
- I Want Out
- In the Middle of a Heartbeat
- A Tale That Wasn’t Right
- Heavy Metal (Is the Law)
- Halloween
- Eagle Fly Free
- Power
- Dr. Stein
- Keeper of the Seven Keys}