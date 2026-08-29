Helloween, la banda del power metal originaria de Alemania llega hoy sábado 29 de agosto en concierto a la Arena CDMX.

Concierto único para su 40 Years Anniversary Tour del cual a continuación están los detalles del setlist y telonero para Helloween en la Arena CDMX:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
  • Duración del concierto: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Concierto de Helloween en Arena CDMX
Concierto de Helloween en Arena CDMX ( Helloween )

Posibles setlist para Helloween en la Arena CDMX

Promocionando su nuevo álbum Giants & Monsters es como llega Helloween en la Arena CDMX el 29 de agosto para sus 40 años de carrera.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Helloween en la Arena CDMX sean los siguiente:

  1. March of Time
  2. The King for a 1000 Years
  3. Future World
  4. This Is Tokyo
  5. We Burn
  6. Twilight of the Gods
  7. Ride the Sky
  8. Into the Sun
  9. Hey Lord!
  10. Universe (Gravity for Hearts)
  11. Drum Solo
  12. I Want Out
  13. In the Middle of a Heartbeat
  14. A Tale That Wasn’t Right
  15. Heavy Metal (Is the Law)
  16. Halloween
  17. Eagle Fly Free
  18. Power
  19. Dr. Stein
  20. Keeper of the Seven Keys}