Helloween, la banda del power metal originaria de Alemania llega hoy sábado 29 de agosto en concierto a la Arena CDMX.

Concierto único para su 40 Years Anniversary Tour del cual a continuación están los detalles del setlist y telonero para Helloween en la Arena CDMX:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración del concierto: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de Helloween en Arena CDMX ( Helloween )

Posibles setlist para Helloween en la Arena CDMX

Promocionando su nuevo álbum Giants & Monsters es como llega Helloween en la Arena CDMX el 29 de agosto para sus 40 años de carrera.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Helloween en la Arena CDMX sean los siguiente: