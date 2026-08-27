Este jueves 27 de agosto, Madreperla llenará de música la capital con un concierto en CDMX que promete mucha emoción para los fans.

Estos son los horarios estimados y de logística para el concierto en Teatro Metropólitan:

Puertas: a las 18:30 horas

Inicio: a las 20:30 horas

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: a las 22:30 horas

¿Por qué es importante el concierto de Madreperla en el Teatro Metropólitan?

El concierto de Madreperla en el Teatro Metropólitan tendrá como motivo principal la presentación oficial de “Si Pudieras Oír”, el álbum debut de la agrupación integrada por:

Cecilia Toussaint

José Manuel Aguilera

Alfonso André

Federico Fong

La presentación representa la culminación de un proceso de casi cuatro años de trabajo, durante los cuales los músicos desarrollaron las canciones de manera libre e intermitente, sin responder a presiones comerciales ni a un calendario de lanzamiento.

Otro de los motivos de la celebración será la salida de “Si Pudieras Oír” en formato vinil, una decisión que refuerza el carácter artesanal del proyecto y su apuesta por recuperar la dimensión física de la música.

El álbum no solo llegará a las plataformas digitales, sino también como un objeto que reúne la propuesta sonora y artística de Madreperla.

Madreperla (Instagram/@madreperla_musica)

El show también será un momento importante para la agrupación porque supondrá su primer concierto completo en solitario en un escenario masivo de la Ciudad de México.

Si bien Madreperla tuvo una primera aparición ante el público durante el Vive Latino 2025, aquella participación fue breve, mientras que en el Teatro Metropólitan presentará un repertorio completo construido alrededor de su propio proyecto.