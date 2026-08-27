Hoy jueves 27 de agosto la Arena CDMX recibe en concierto a José Alfredo Ríos Meza, mejor conocido como El Komander.

A continuación los detalles de horario y hora en la que termina el concierto de El Komander en Arena CDMX para tu itinerario:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Invitados especiales:

Fidel Rueda Lenin Ramírez Elaine Haro Alan Arrieta Tú Compa Neto

Setlist de canciones: Aproximadamente 33 temas

Duración del concierto: Se estima 3 horas de concierto

Hora en la que termina: Alrededor de las 12:00 de la noche

Concierto de El Komander en Arena CDMX ( El Komander )

Llega a la Arena CDMX la gira De Rancho en Rancho con Amigos de El Komander

La gira De Rancho en Rancho con Amigos de El Komander está por llegar este 27 de agosto con lo mejor de su música.

Recuerda que la Arena CDMX el recinto se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.

Así que ya tienes todo lo que necesitas saber y disfrutar de El Komander en la Arena CDMX este 27 de agosto.