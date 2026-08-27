Madreperla tendrá un concierto en el Teatro Metropólitan este 27 de agosto, fecha que coincide con el estreno de su primer disco.

Estos son los horarios del concierto de Madreperla en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 6:00 p.m.

Inicio del concierto: 8:30 p.m.

Duración del concierto: 2 horas

Fin del concierto: 10:50 p.m.

Telonero: No anunciado

Madreperla en el Teatro Metropólitan: setlist del concierto

Tras su debut en el Vive Latino 2026, Madreperla tendrá su primer concierto individual en CDMX. Este sería el setlist del show en el Teatro Metropólitan:

Cinemático

El Camino

Si pudieras oír

Centella

Tenue luz

Wawanko

No sé como llegar

Belleza pura

Te amo

Aire

Madreperla tendrá un concierto en el Teatro Metropólitan (X/@ocesa_total)

El 27 de agosto fue el lanzamiento del primer álbum de Madreperla llamado “Si pudieras oír”, y se espera que los integrantes del grupo canten sus éxitos individuales como:

Sácalo, de Cecilia Toussaint

Me siento bien pero me siento mal, de Cecilia Toussaint

La Bárranla, de José Manuel Aguilera

También se esperan covers de grupos como Blind Faith y Caifanes, por Alfonso André.

Madreperla se presentará por primera vez en su historia

La agrupación mexicana Madreperla se originó a finales de 2023 y está integrada por:

José Manuel Aguilera, de 67 años de edad

Alfonso André, de 63 años de edad

Federico Fong, de 59 años de edad

Cecilia Toussaint, de 67 años de edad

Madreperla anunció públicamente su creación en 2025 y al año siguiente hicieron su debut oficial en el Vive Latino 2026.

El concierto de Madreperla en el Teatro Metropólitan es su primer concierto como agrupación tras años de colaboraciones entre sus integrantes.