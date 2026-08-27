Madreperla tendrá un concierto en el Teatro Metropólitan este 27 de agosto, fecha que coincide con el estreno de su primer disco.
Estos son los horarios del concierto de Madreperla en el Teatro Metropólitan:
- Apertura de puertas: 6:00 p.m.
- Inicio del concierto: 8:30 p.m.
- Duración del concierto: 2 horas
- Fin del concierto: 10:50 p.m.
- Telonero: No anunciado
Madreperla en el Teatro Metropólitan: setlist del concierto
Tras su debut en el Vive Latino 2026, Madreperla tendrá su primer concierto individual en CDMX. Este sería el setlist del show en el Teatro Metropólitan:
- Cinemático
- El Camino
- Si pudieras oír
- Centella
- Tenue luz
- Wawanko
- No sé como llegar
- Belleza pura
- Te amo
- Aire
El 27 de agosto fue el lanzamiento del primer álbum de Madreperla llamado “Si pudieras oír”, y se espera que los integrantes del grupo canten sus éxitos individuales como:
- Sácalo, de Cecilia Toussaint
- Me siento bien pero me siento mal, de Cecilia Toussaint
- La Bárranla, de José Manuel Aguilera
También se esperan covers de grupos como Blind Faith y Caifanes, por Alfonso André.
Madreperla se presentará por primera vez en su historia
La agrupación mexicana Madreperla se originó a finales de 2023 y está integrada por:
- José Manuel Aguilera, de 67 años de edad
- Alfonso André, de 63 años de edad
- Federico Fong, de 59 años de edad
- Cecilia Toussaint, de 67 años de edad
Madreperla anunció públicamente su creación en 2025 y al año siguiente hicieron su debut oficial en el Vive Latino 2026.
El concierto de Madreperla en el Teatro Metropólitan es su primer concierto como agrupación tras años de colaboraciones entre sus integrantes.