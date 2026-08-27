Este jueves 27 de agosto, Víctor García presentará un concierto en CDMX desde el Auditorio Nacional. Estos son algunos detalles para los fans:
- Inicio: a las 20:30 horas
- Duración: aproximadamente dos horas
- Término: a las 22:30 horas
- Dirección: Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo
Setlist de Víctor García para su concierto en el Auditorio Nacional
Se espera que Víctor García haga una mezcla de sus mayores éxitos en su noche especial desde el Auditorio Nacional.
Con géneros que abarcan mariachi y norteño, el setlist del concierto podría estar conformado por los siguientes temas:
- Otra Vez
- Ayer Te Pedí
- Mi Funeral
- Invisible
- La Enfermera
- Pasa
- Hasta Dónde Me Puedo Enamorar
- Desvelado
- Te Juro Que Te Amo
- A Tu Recuerdo
- Maldita Luna
- Lo Que Te Queda
- Arráncame
- Tu Olvido
- He Venido a Pedirte Perdón
- Loco Por Ti
Telonero e invitados especiales de Víctor García en el Auditorio Nacional
Hasta el momento, no se ha confirmado un telonero que realice un acto de apertura para el concierto de Víctor García en el Auditorio Nacional.
Esto quiere decir que la producción del evento se enfocará al cien por ciento en García y su banda.
Sin embargo, se espera que haya algunas sorpresas adicionales sobre el escenario por los 24 años de trayectoria musical del cantante.
Cabe destacar que entre sus grandes éxitos también se encientran importantes colaboraciones como estrellas y bandas como La Sonora Dinamita y Bronco.