Este jueves 27 de agosto, Víctor García presentará un concierto en CDMX desde el Auditorio Nacional. Estos son algunos detalles para los fans:

Inicio: a las 20:30 horas

Duración: aproximadamente dos horas

Término: a las 22:30 horas

Dirección: Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo

Setlist de Víctor García para su concierto en el Auditorio Nacional

Se espera que Víctor García haga una mezcla de sus mayores éxitos en su noche especial desde el Auditorio Nacional.

Con géneros que abarcan mariachi y norteño, el setlist del concierto podría estar conformado por los siguientes temas:

Otra Vez

Ayer Te Pedí

Mi Funeral

Invisible

La Enfermera

Pasa

Hasta Dónde Me Puedo Enamorar

Desvelado

Te Juro Que Te Amo

A Tu Recuerdo

Maldita Luna

Lo Que Te Queda

Arráncame

Tu Olvido

He Venido a Pedirte Perdón

Loco Por Ti

Víctor García (Víctor García Instagram)

Telonero e invitados especiales de Víctor García en el Auditorio Nacional

Hasta el momento, no se ha confirmado un telonero que realice un acto de apertura para el concierto de Víctor García en el Auditorio Nacional.

Esto quiere decir que la producción del evento se enfocará al cien por ciento en García y su banda.

Sin embargo, se espera que haya algunas sorpresas adicionales sobre el escenario por los 24 años de trayectoria musical del cantante .

Cabe destacar que entre sus grandes éxitos también se encientran importantes colaboraciones como estrellas y bandas como La Sonora Dinamita y Bronco.