Víctor García tendrá un concierto en el Auditorio Nacional el jueves 27 de agosto. A continuación te decimos a qué hora termina su presentación y otros detalles que debes tomar en cuenta.

Tras 24 años de trayectoria, Víctor García logró sold out en el Auditorio Nacional y estos son los horarios de su concierto:

Apertura de puertas: 6:00 p.m.

Inicio del concierto: 8:30 p.m.

Duración aproximada: 2 horas y media

Fin del concierto: 11:00 p.m.

Víctor García (Instagram | @victorgmusicaof)

Víctor García se presenta en el Auditorio Nacional con su gira “Mi regreso Tour”

El 27 de agosto es el concierto de Víctor García en el Auditorio Nacional como parte de su gira “Mi regreso”.

Víctor García volvió a repetir su sold out y esta vez en el Auditorio Nacional, donde hará un recorrido musical desde sus inicios en La Academia hasta ahora.

Horas antes de su concierto en el Auditorio Nacional, Víctor García compartió un video donde recordó la primera vez que se presentó en el Coloso de Reforma.

El cantante pisó el escenario del Auditorio Nacional en 2003, cuando fue parte de La Academia y esta noche celebrará sus 24 años de trayectoria.

Por el momento, Víctor García tiene programados dos conciertos en México:

Yucatán: 7 de noviembre

Pachuca: 4 de diciembre

¿Cómo Llegar al Auditorio Nacional? Lugar donde se presentará Victor García

El Auditorio Nacional de ubica en avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El Metro más cercano al recinto es la estación Auditorio de la Línea 7 y la estación Auditorio del Metrobús.