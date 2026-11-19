Todo está preparado para una noche de música en la CDMX con el concierto de Los Cafres y Los Estrambóticos en el Auditorio Nacional.

Estos son los horarios que los fans deberán atender para antes del espectáculo:

Puertas: a las 18:00 horas

Concierto: a las 20:30 horas

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: a las 22:30 horas

¿Por qué Los Cafres y Los Estrambóticos unirán sus caminos en el Auditorio Nacional?

La presentación conjunta de Los Cafres y Los Estrambóticos busca unir por primera vez el reggae roots argentino y el ska mexicano en uno de los recintos más emblemáticos del país.

Más que una noche de nostalgia, el espectáculo pretende mostrar la vigencia musical de ambas bandas, así como sus nuevas propuestas creativas.

Impulsado por OCESA, el encuentro reunirá distintas generaciones de seguidores y demostrará que sus proyectos continúan evolucionando.

Los Cafres y Los Estrambóticos en el Auditorio Nacional (OCESA)

Uno de los motivos que hace especial esta fecha es su debut como protagonistas en el Coloso de Reforma. Tanto Los Estrambóticos como Los Cafres habían construido una relación de años con el público mexicano, pero esta presentación representa un nuevo paso en su historia.

El concierto también propone un cruce de géneros y públicos, al reunir la cadencia melódica del reggae originario de Argentina con la energía festiva del ska nacional.

Además de interpretar algunos de sus temas más conocidos, las bandas aprovecharán la presentación para mostrar parte de su actualidad musical.

De esta manera, el repertorio no estará limitado a sus éxitos de años anteriores, sino que también dará espacio a las nuevas etapas que atraviesan ambos proyectos.